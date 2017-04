"X-Factori" esimene võitja Eesti juurtest: laulan oma lastele eestikeelset unelaulu

"Ringvaade" tutvus Briti estraadilaulja Steve Brooksteiniga, kes oli esimese "X-Factori" hooaja võitja. Üllataval kombel on tal aga Eesti juured ning hetkel viibib ta Eestis, et salvestada muusikat koos Mikk Targoga.

"Minu vanaisa nimi on August ja minu vanaema nimi on Linda," sõnas Steve Brookstein "Ringvaates" ja lisas, et tema ema nimi on Malle. "Isa on pärit Lõuna-Aafrikast, ema Eestist, vanaisa Saaremaalt ja vanaema Tallinnast."

Samuti ümbises Brookstein unelaulu, mida ta laulab enda kahele lapsele igal õhtul. Tegemist on aga eestikeelse viisijupiga. "Mu vanaisa laulis seda mu emale ja ema laulis mulle," kinnitas ta.

"Kui Inglismaa mängis Eestiga jalgpalli, siis ma hoidsin Eestile pöialt," mainis Brookstein ja selgitas, et see tulenes küll ainult tema juurtest. "Aga ma hoian Eesti jalgpallil silma peal, kuigi see pole kõige paremal tasemel."

Hetkel viibib aga Steve Brookstein esmakordselt Eestis, kuna ta lindistab koos Mikk Targoga Eesti estraadiklassika ingliskeelseid versioone. "Lauljana on ta väga huvitav, tal on selline omaette tämber," kirjeldas Mikk Targo Brooksteini ja tõdes, et teda võiks võrrelda Seali ja Harry Belafontega.