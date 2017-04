Hannaliisa Uusma: muusikute puhul ei sõltu rahanumber ägedusest

Võrdsuspoliitikate osakonna peaspetsialist Hannaliisa Uusma ütles "Ringvaates", et meelelahutus- ja kultuurivaldkonnas eksisteerib Eestis hetkel kahekümne kahe protsendiline palgalõhe. "Ma ei oska öelda enda võrdluses öelda, kas see lõhe eksisteerib, see nõuaks spetsiifilisemat süvenemist valdkonna sees, aga seal pidavat eksisteerima omajagu erinevusi," sõnas ta ja tõdes, et tema arvates ei ole üheski valdkonnas lubatud, et palgad oleks soost sõltuvalt erinevad.

Samuti ei usu Uusma, et muusikute puhul sõltuks rahanumber ägedusest. "Kunsti- ja muusikavaldkonnas ning ka teistes valdkondades on üheks põhjuseks see, et naised küsivad väiksemat tasu," selgitas ta ja kinnitas, et naistel on teatav alalhoiuintsinkt.

"Mul on tunne, et palgalõhe näol on tegemist soolise võrdõiguslikkuse teemaga, mis on peavooluks muutunud," ütles Uusma ja lisas, et see teema on ilmselt piisavalt turvaline, ent samas ka problemaatiline, et mitmed poliitised jõud krabavad seda endale.

Lisaks enda värsekele ametikohale Sotsiaalministeeriumis kirjutab Hannaliisa Uusma ka doktoritööd, milles ta uurib postsovetliku mehelikkuse väljendust muusikas. "Muusika on selline valdkond, kus kerkivad esile väga normatiivsed identiteedid."