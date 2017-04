Vanemuine toob lavale muusikali "Hüljatud"

Rohkem kui 70 miljonit vaatajat kogunud lavateos, mida on esitatud paljudes riikides ja paljudes keeltes, püstitab endiselt kassarekordeid üle maailma.

Muusikal jutustab 19. sajandi Prantsusmaa taustal kaasahaarava loo purunenud unistustest, vastamata armastusest, kirest, ohvrite toomisest ja lunastusest.

Endine kurjategija Jean Valjean rikub pärast sunnitöölt vabanemist seadust, mistõttu jälitab teda aastakümneid halastamatu politseinik Javert. Kui Valjean nõustub tehasetöölise Fantine'i väikese tütre Cosette'i enda hoole alla võtma, muutub nende elu igaveseks.

""Hüljatud" on lugu inimlikkusest, ellujäämisest, andeksandmisest ja armastusest. Tundub, et see ajatu teema on oluline ka täna, kui inimesed üle kogu maailma näitavad üles rahulolematust oma juhtide ja poliitikute suhtes," rääkis lavastaja Samuel Harjanne. ""Hüljatute" tegelased võtavad isikliku saatuse lõpuks endi kätesse ja võitlevad kogu hingest elule mõtte andva lootuse eest. Lootus on see, mis hoiab meid kõiki elus. Nagu ütleb Victor Hugo oma romaanis: "Ka kõige pimedam öö lõpeb kord ja päike tõuseb taas.""

"Hüljatud" on võitnud mitmeid olulisi teatriauhindu, teiste seas parima muusikali Tony auhinna ja Grammy. Sealt on pärit hitid "I Dreamed A Dream", "Bring Him Home", "One Day More" ja "On My Own".

"Selline maailma muusikaliklassika tippteos nagu "Hüljatud" teeb au igale muusikateatrile. Eriti suur rõõm on, et Vanemuine saab sel puhul koostööd teha noore andeka Soome lavastaja Samuel Harjannega. Ta tunneb materjali väga hästi, sest on ise selles muusikalis kahte rolli mänginud. Samuel on lavastanud mitmeid muusikale Soomes ja mujal maailmas ning "Hüljatud" on tema lavastajadebüüt Eestis," rääkis teatrijuht Toomas Peterson.

Muusikali laulutekstide autor on Alain Boublil, muusika autor Claude-Michel Schönberg, lavastaja on Samuel Harjanne (Soome), muusikajuht Martin Sildos, kunstnik Karmo Mende, koreograaf Gunilla Olsson Karlsson (Rootsi), valguskunstnik Petri Tuhkanen (Soome).

Tekstid on eesti keelde tõlkinud Kirke Kangro, Villu Kangur, Tõnu Oja ja Leelo Tungal.

Osades Koit Toome või Mikk Saar, Marko Matvere või Tamar Nugis, Maria Listra või Elizabeth Paavel, Kaarel Targo või Rasmus Kull, Hedi Maaroos või Kärt Anton, Kaire Vilgats või Helen Hansberg, Hannes Kaljujärv või Reigo Tamm, Ele Millistfer või Nele-Liis Vaiksoo, Imre Õunapuu, Oliver Timmusk, Matis Merilain, Ruudo Vaher, Mihkel Tikerpalu, Egon Laanesoo, Rolf Roosalu, German Gholami, Norman Salumäe ja Lauri Liiv.

Lavastuses teevad kaasa Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.

"Hüljatud" esietendub 25. novembril Vanemuise teatris ja 8. detsembril Nordea kontserdimajas.