Vahur Kersna toob ETV ekraanile portreesaate Mati Talvikust: Mati on Legend

Mati Talvik on seigelnud 50 aastat televisioonis, 75 aastat elus, tema telepõllul küntud vagu on väga pikk ja sügav. Kahe tunni pikkuse saate jooksul saavad sõna paljud Talviku kolleegid ja sõbrad ning nii moodustub telemehest värvikas portree.



"Mati on legend. Kuigi väljendid "legend" ja "legendaarne" on viimasel ajal kergekäelisest kasutusest üsna võidunud ja amorfseks veninud. Tegelikult on Mati ju ETV ainus suur, päris tõeline ja vaieldamatu Legend - just suure tähega," ütles portreesaate autor Vahur Kersna.



Tunnustavaid sõnu jagub ka Mati Talviku ammustel kolleegidel, kes kinnitavad, et Talvik on tõeline fenomen, kes annab põhjust nii imetlemiseks kui ka õppimiseks. "Ta oleks võinud mängida Sean Connery asemel James Bondi," iseloomustas Talvikut telemees Enn Eesmaa.



"Ma imetlesin, kadestasin ja püüdsin õppida seda vabadust, seda loomulikkust, mis temas oli," ütles Katrin Saks.



Värvikas portreesaade Mati Talvikust on ETV ekraanil homme, 11. aprillil kell 21.40. Saate autor on Vahur Kersna, režissöör Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.