Lähedased andsid loa Carrie Fisheri kujutamiseks "Tähesõdade" filmis

Kuigi oli teada, et Fisher lõpetas enne surma filmisaaga kaheksanda osa võtted, polnud siiani kinnitatud, kas Fisheri tegelaskuju saab näha ka "Tähesõdade" järgmistes osades. Fisheri vend Todd teatas nüüd, et tema ja näitlejanna tütar Billie Lourd andsid Disneyle õiguse kasutada Fisheri tegelaskuju ka filmi üheksandas osas, vahendas Independent.

"Me mõlemad mõtlesime, et kuidas teda filmist välja saab jätta. Vastus on, et ei saagi," rääkis Todd, kes lisas, et Fisheri pärand peab jätkuma.

Filmitegijad on kinnitanud, et Fisheri tegelaskuju ei tooda ekraanile virtuaaltehnoloogia abil, vaid kasutatakse stseene, mis filmiti "Tähesõdade" järgmise osa "The Last Jedi" tarbeks.

Filmisaaga kaheksanda osa "The Last Jedi" režissöör on Rian Johnson ning see jõuab kinodesse juba detsembris. Režissöör Colin Trevorrowi üheksas osa tuleb kinolinale 2019. aastal.