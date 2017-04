Olavi Pihlamägi: naljalaulu ei tee naljakaks muusika, vaid sõnad

Aprillikuu on naljakuu ja sel puhul meenutas Olavi Pihlamägi Kuldse Trio eredamaid hetki Eesti muusikas.

"Naljalaulu ei tee naljakaks muusika, vaid ikkagi sõnad ja lavastus. Kuldne Trio oskas seda ülihästi," rääkis Pihlamägi ETV saates "Prillitoos" ning pani Kuldse Trio aegumatud hitid kõrvuti nende originaalversioonidega. Aastate jooksul on Kuldne Trio kaverdanud nii Modern Talkingut kui ka Opust.

Pihlamägi ütles, et Kuldse Trio muusikud Jüri Vlassov ja Mihkel Smeljanski oskasid häid naljalaule teha. "Tõepoolest, see tandem on juba koos laulnud ja tegutsenud 43 aastat," lisas Pihlamägi.