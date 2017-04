Soome 100 suurkontsert toob kokku Soome ja Eesti tähed

Soome 100 kontsert on esimene kord, kui laval esineb üheskoos nii palju Soome ja Eesti muusikuid – mitte ainult samal kontserdil, vaid nad ka laulavad koos.

Teiste seas toob kontsert kokku Soome ja Eesti popmuusika legendid Tõnis Mägi ja Vesa-Matti Loiri. Eesti publikule on armastatud näitleja, koomik ja muusik Vesa-Matti Loiri tuntud juba 1970.-1980. aastate Soome TV-st. Kui hästi eestlased teda tegelikult tunnevad, tuli Loirile endalegi üllatusena, kui ta 2010. aastal PÖFFil elutööpreemia sai. "Olin liigutatud, nähes inimeste reaktsioone. Mind peatati tänaval, inimesed olid sõbralikud, tänasid ja õnnitlesid," meenutas Loiri. Tõnis Mägi sõnul ootab ta kohtumist ja ühisesinemist tuntud Soome artistiga suure elevusega.

Kõik kontserdi tippartistid esitavad versioone üksteise lauludest ning laulavad ka koos. Lisaks esinevad kontserdil veel Eesti muusikud Chalice, Iiris, Mari Kalkun, Lenna, Jaan Pehk, Jüri Pootsmann, Stig Rästa ja Villu Tamme ning Petri Laaksonen, Paleface, Ronya, Scandinavian Music Group, Tuomo ja Ailu Valle Soomest.

Soome 100 kontsert toob lavale mitte ainult tuntud muusikud, vaid ka tuntud laulud. Programmi on valitud ühiseid lemmikuid, aga ka uusi hitte. Kontserdi produtsent Anna Laine Soome instituudist lubas kõigile toredaid üllatusi. "Toome esile seda koostööd, mida Eesti ja Soome muusikud juba kaua on teinud, kuid nii mõnedki legendaarsed hitid on meie kontserdil esindatud üllatava esineja poolt või ootamatu nurga alt," ütles Laine.

Kontserdist teevad otseülekande nii ETV kui ka Soome Yle Areena.

Soome 100. juubeli programmi peasündmus Eestis toimub 10. juunil kell 18.00 Tallinnas Vabaduse väljakul.