Vaata, kuidas valmis "Tõe ja õiguse" Vargamäe

Tegemist on märkimisväärselt mahuka filmiprojektiga. Võtteperiood kestab pea poolteist aastat, planeeritud on 70 võttepäeva, nimelisi rolle on ligi 90 ja võttegrupis tegutseb keskmiselt 60 inimest päevas.

Mängufilmi võtteplatsi ja Vargamäe Andrese talu ehitustööd algasid Mõnistes juba eelmisel aastal. Aprilli alguses anti talgutel võttekohale veel viimane lihv.

Filmi režissöör ja stsenarist on Tanel Toom. Peaosades: Priit Loog, Priit Võigemast, Maiken Schmidt, Simeoni Sundja ja Ester Kuntu.

Film põhineb A. H. Tammsaare samanimelise teose esimesel osal ja valmib 2019. aasta veebruariks.