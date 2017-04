Galerii: Koolitantsu finaali teine päev

Selle aasta jaanuaris ja veebruaris osalesid Koolitantsu võistlustules 600 tantsu enam kui 6000 noore tantsija esituses. 2. aprillil jõudsid neist Paide kultuurikeskusesse teisele finaalipäevale omakorda enam kui 1200 noort tantsijat.

Finaali teisel päeval selgitati rahva- ja publiku hääletuse tulemusel välja Eesti parim noor tantsija, kelleks sai Marko Reitalu ETA tantsukoolist. Parima noore tantsija võistlusel osalesid kümme tantsijat, kelle koreograafid Andre Laine, Eliisa Sirelpuu, Ruslan Stepanov ja Aleksandr Žemžurov valisid välja märtsi alguses toimunud Koolitantsu töötubadest.

Finaalis hindas tantse žürii koosseisus Ruslan Stepanov, Eliisa Sirelpuu, Kaja Kreitzberg, Riitta Aittokallio, Keiu Virro, Kaie Kõrb (esimesel päeval) ja Nele-Liis Vaiksoo (teisel päeval).

Laureaatideks ja nominentideks said:

EESTI TANTS

4.-7. klass

Laureaat Tantsuklubi KOIT, "Pulga polka", tantsu autor ja juhendaja Kristina Raja.

Nominendid MEIE STUUDIO, "Mis seal meile tehakse", tantsu autor ja juhendaja Andre Laine ning Slide, "Keksupolka", tantsu autor ja juhendaja Ave Anslan

6.-9. klass

Laureaat MEIE STUUDIO, "Hakkas sadama", tantsu autor ja juhendaja Andre Laine.

Nominendid Paide gümnaasiumi Keerutajad , "Kirbuturul", tantsu autor Andre Laine, juhendajad Helen Trug ja Malle Nööp ning VK Sirutus, "Meie küla eitedel on saunapäev", tantsu autor ja juhendaja Tea Kõrs.

10.-12. klass

Laureaat MODUS, "Seto hop", tantsu autor ja juhendaja Piret Torm-Kriis.

Nominent S-Stuudio, "Kivi kotti", tantsu autor ja juhendaja Leanika Mändma.

VABATANTS

4.-7. klass

Laureaat Eve stuudio, "kooli-tooli-tants e. per aspera ad astra", kooslooming, juhendaja Eve Noormets.

Nominendid Janne Ristimetsa tantsustuudio , "Valgustav pimedus", tantsu autor ja juhendaja Janne Ristimets ning PartnerAkro, "Mutrike suurest masinavärgist", tantsu autor Kert Ridaste, juhendaja ja Merit Ridaste.

6.-9. klass

Laureaat Vilistlased, "šiiidid", tantsu autor ja juhendaja Janette Norkko.

Nominendid ETA tantsukool, "Reiv", kooslooming, juhendaja Helena Pihel ning Dreamstudio, "Hektiline õhin", tantsu autor ja juhendaja Julia Koneva.

10.-12. klass

Laureaat ETA tantsukool, "Puhk!", tantsu autor ja juhendaja Julia Koneva.

Nominendid Carolina-Waf, "Elu rööpad", tantsu autor ja juhendaja Markus Monak ning V.A.T Stuudio, "Kõik ei leia väljapääsu", tantsu autor ja juhendaja Kätlin Kim.

ESTRAADITANTS

4.-7. klass

Laureaat Arte Flamenco, "Habaneera", tantsu autorid Maria Rääk ja Ivan Gallego, juhendaja Maria Rääk.

Nominendid Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina, "Harmoonia", tantsu autor ja juhendaja Ly Berishvili ning Laine Mägi tantsukool, "Kohtume!", tantsu autor ja juhendaja Ingrid Jasmin.

6.-9. klass

Laureaat tantsukool WAF Dance, "Kus on Kodu?", tantsu autor ja juhendaja Ann-Marii Reiväli.

Nominendid Vallatud, "Urbanus", tantsu autor ja juhendaja Tatjana Bulattšik-Verhovski ning Shaté tantsukool, " Eikunagimaale", tantsu autorid Hanna Paluoja ja Maris Ootsing, juhendaja Maris Ootsing.

10.-12. klass

Laureaat Shaté tantsukool, "Ahhoi, kapten, kruiisile!", tantsu autor ja juhendaja Eliis Sarapuu.

Nominent S-Stuudio, "Võit silme ees", tantsu autorid ja juhendajad Karoline Suhhov ja Leanika Mändma.

TÄNAVATANTS

4.-7. klass

Laureaat tantsukool WAF Dance, "Vaimudest Viidud", tantsu autor ja juhendaja Markus Monak.

Nominendid tantsu- ja vabaajakeskus dotE, "Kehakeel", tantsu autor ja juhendaja Ahto Pääsik ning Tähtvere Tantsukeskus, "Juhe seina", tantsu autorid ja juhendajad Kerstin Lõhmus, Hanna-Liina Koddanipork.

6.-9. klass

Laureaat Finesse, "Eluköidikud või trossid", tantsu autor ja juhendaja Ahto Pääsik.

Nominendid Studio Joy (B-boys Squad), "Korralik", tantsu autor ja juhendaja Alexander Makarov ning SEMIIR, "Ettekujutus", tantsu autor Kadri Tarus, juhendaja Semy Morgun

10.-12. klass

Laureaat P.I.P.E., "Elu Labürint", tantsu autorid ja juhendajad Roman Mihhailov ja Alex Troitsky.

Nominendid Carolina-Waf, "Huda", tantsu autor Markus Monak, juhendajad Markus Monak ja Merle Kaare ning Tähtvere tantsukeskus, "Vihased lihased", tantsu autor ja juhendaja Kerstin Lõhmus.

SHOWTANTS

4.-7. klass

Laureaat Tähtvere tantsukeskus, "Lelude elu", tantsu autor ja juhendaja Kerstin Lõhmus.

Nominendid FACE moe- ja tantsukool, "Perroonil", tantsu autor ja juhendaja Maarja Kukumägi ning Carolina-Waf, "Staari pisarad", tantsu autor Markus Monak, juhendajad Markus Monak, ja Merle Kaare.

6.-9. klass

Laureaat Tähtvere tantsukeskus, "Koodimurdjad", tantsu autorid Kerstin Lõhmus, Marlen Timm ja Sten Paluoja, juhendaja Kerstin Lõhmus.

Nominendid Dreamstudio, "Violetne müra", tantsu autor ja juhendaja Julia Koneva ning Tantsukool WAF Dance, "Apocalypto", tantsu autor ja juhendaja Ann-Marii Reiväli.

10.-12. klass

Laureaat Tähtvere tantsukeskus, "Valüüria vägi", tantsu autor ja juhendaja Maarja Pruuli.

Nominendid Carolina tantsustuudio, "Ohvrite marss", tantsu autor Rauno Zubko, juhendajad Rauno Zubko ja Merle Kaare ning S-Stuudio, "Kindlus", tantsu autor ja juhendaja Leanika Mändma.

Finaale juhtisid Alesandr Žemžurov ja Kadri Toomsalu.

Koolitants 2017 jätkub sügisel Koolitantsu Kompanii etendustega, mille lavastavad sel aastal Ruslan Stepanov, Eliisa Sirelpuu, Andre Laine ja Aleksandr Žemžurov.