Kukerpillid meenutasid eredamaid seiklusi kontserdireisidelt

Nii Leonid Brežnevile kui ka Fidel Castrole esinenud Kukerpillid tõdesid, et Nõukogude Liidu perioodil olid kõige põnevamad seiklused välisreisidel, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Koos esineti nii Portugalis kui ka Indias. "Tuleb meelde, kuidas ma jõin esimese Coca-Cola. Ma pidin ära surema, sest see oli nii hea. Praegu ma ei võta suu sissegi seda," naeris Toomas Kõrvits.

India lennujaamas oli meestel aga kentsakas olukord, kus Ike Volkovil taheti kontrabass pooleks saagida. "Kollektiiv marssis juba lennukisse, mind kontrolliti mingi radariga. Metallkeeled olid pilli peal, see andis signaali ja mind peeti kinni. Nad ei olnud nii suurt pilli näinud, mingi ohvitser tuli sinna ja pillile pisteti peegel sisse," meenutas Volkov. Õnneks lasti Volkovil siiski viimasel hetkel koos pilliga lennukile järele joosta.

Hiljuti viis muusika mehed Ameerikasse. "Õppisime tundma maad, kus me olime. Teiseks õppisime me tundma sealset muusikat. Kõik suuremad ja tähtsamad lood, mis meil on, on tegelikult võetud ameerika muusikast ja mugandatud Eesti olukorda. Nüüd me käisime juurte juures," lausus Kõrvits.

Ameerikas jõuti ka Willie Nelsoni sünnipäevakontserdile. "Ta on nii kuulus ja teda ei huvita. Ta paneb oma laulu, poole laulu pealt läheb teise laulu peale. Bänd vaatab kogu aeg, mida maestro teeb," meenutas Volkov 83-aastase Nelsoni etteastet.

Järgmisel nädalal rändavad Kukerpillid juba Eestis. 11. aprillil alustab Kukerpillide kontserditurnee, mis saab alguse Võrumaalt.