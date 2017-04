Nikolai Bentsler pääses tänu näitlemisele kuritegelikust teest: mul vedas

Bentsleri näitlejatee algas juba 2001. aastal filmis "Lilya 4-Ever". "See film andis mulle võimaluse, et mitte minna sellele teele, mis oli mulle ette kirjutatud. See oli pärast 1990ndaid ja poistele meeldis siis gängster olla," rääkis Lasnamäel üles kasvanud Bentsler, kes usub, et oleks võinud vabalt kuritegelikule teele sattuda. "Mul vedas. Ma nägin midagi teisel pool," ütles Bentsler ETV saates "Hommik Anuga".

Praeguseks on Bentsler olnud juba enam kui kümme aastat diplomiga näitleja. 2006. aastal saabus mees pärast Moskvas näitekooli lõpetamist Eestisse Vene teatrisse, kuid kolm aastat tagasi vallandati sealt. "Kolm aastat tagasi tuli uus kunstiline juht Marat Gatsalov, kes ütles mulle head aega. Alates 2014. aastast ma ei ole enam teatris," lausus Bentsler

Bentsler tõdes, et kolm kuud pärast teatrist lahkumist valdas teda depressioon. "Sa kaotad oma väikse, aga väga sooja koha. Pärast ma sain aru, et see ei ole lõpp, ma pean midagi tegema," kirjeldas Bentsler, kes proovis pärast teatrist lahkumist isegi kontoritööd.

Bentsler tõdes, et arvuti taga istumine pole siiski tema jaoks ning sattus tagasi näitlejatöö peale. "Siis tulid tagasi seriaalid ja pakkumine Eesti Draamateatrist," meenutas Bentsler, kuidas tema näitlejatee edasi läks.

Näitleja tunnistas, et ei tea siiani, miks teda Vene teatrist vallandati. "Ta viskas välja kõik need näitlejad, kes olid teinud midagi väljaspool teatrit," arvas Bentsler.

Aasta 2017 tõi Bentslerile lõpuks ka suure tunnustuse, ta nimetati Eesti teatriauhindade jagamisel parimaks meeskõrvalosatäitjaks. Bentsler kinnitas, et auhind on tema jaoks suur-suur vastutus. "See muutus, mis tuli, need asjad, mis ma juba teen, ma pean tegema viis korda paremini. See on minu jaoks kõige tähtsam eesmärk," tõdes mees.

Näitlejatöös mehel aga unistusi jagub. Bentsler tahaks mängida nii esimest armastajat kui ka sõjakangelast. Ühtlasi unistab mees, et saab näidelda koos Robert De Niroga.