Mart Sander jätab uues filmis teleekraaniga hüvasti: enam ei viitsi väga

Kuigi peagi saab Sanderit näha tema enda mängufilmi "Juhuslik nimetaja" peaosas, tunnistas mees, et näitlejana ta iseennast ei vaimusta. "Üsna niru, tahaks vallandada, aga kuskilt kedagi asemele pole võtta," naeris mees.

Sander selgitas, et sattus filmi peaossa lihtsalt seetõttu, et nii oli odavam. "See on puhtalt majanduslikel kaalutlustel. Ma tõesti tahtsin Ryan Reynoldsit sinna saada, aga mul polnud neid ressursse, seetõttu ma pidin selle ise ära tegema. See on puhtalt minu näidendi ekraniseering," selgitas Sander.

Sander lisas, et kaamerate ees seismine teda tegelikult enam ei vaimusta. "Võtsin seda filmi nagu hüvastijättu natukene. Ma olen olnud kaamera ees sellest ajast, kui ma olin seitsme-aastane ja ega enam ei viitsi väga," lausus Sander.

Mees alustas telekarjääri ETV stuudios saatesarjas "Reis raamatutemaailma". "Mul ei ole televabu aastaid väga palju olnud. Sa jääd nagu ringlusesse, imbud tsunfti, siis sa oledki selle sees. Praegu on minu jaoks tohutu värskus olla kaamera taga, mitte seal ees," tõdes Sander, kes tunnistas, et teeb näiteks saatejuhitööd suuresti autopiloodi peal.

Praegu pöörab Sander enim rõhku filmi- ja teletegemisele režissöörina. Peagi tuleb välja tema loodud teleseriaal "Litsid". "Meil on meeletult tore meeskond ja näitlejatetiimiga on läinud erakordselt hästi. Ma kartsin, et on rohkem probleeme," kiitis Sander peagi teleekraanidele jõudvat seriaali.

Telerežissööri ametit õpib Sander Balti filmi- ja meediakoolis. "See on ala tegelikult, millega ma tahaksin edasi ilmselt tegeleda," tõdes Sander.

Ta lisas, et filmitegijaid on maailm täis ja võideldakse veriste vahenditega, et saada oma filmidele rahastust. "Mis mul on elus puudu jäänud, et ma ei ole suutnud imbuda mingisse kindlasse maailma sisse, vaid olen kõike üritanud teha iseseisva kõrvaltvaatajana. Filmimaailmas on see väga raske, sest film on tohutu rahaauk ja meeletu eelarvetesööja. Seda sa päris iseseisvalt ei tee ja kui sa oled ringist väljaspool, siis keegi ei võta sind ka väga tõsiselt," rääkis Sander, miks ta taas kooli läks.

