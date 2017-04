Jazzkaar kutsub tasuta kontsertidele Telliskivi loomelinnakusse

Jazzkaare tasuta kontsertide kavast leiab ägedaid pereduosid, põnevaid improkoosseise, nooruslikku energiat, helimõtisklusi ja täiesti uusi projekte.

Varahommik kell 08.00 algab juba traditsiooniliseks saanud linnulauluekskursiooniga, mis sel korral viib huvilised koos ornitoloog Peep Veedlaga vanalinna müüride alla, sealt saab teekonda jätkata Telliskivisse ning kosutada nii meelt kui ka keha Eesti pikima bassimängija Peedu Kassi helide saatel treeneri Kadri Reintami joogatunnis. Peredele pakutakse jazztantsu töötuba ja osa saab võtta Telliskivi sünnipäeva vahvast plaadimaastikumängust, kus ootavad ka festivali auhinnad. Kunstisõpru ootab jazzimaal koos Sally Stuudio kunstnike ja vilistlase Johanna Mudistiga. Mõned kontserdid jõuavad ka loomelinnaku piiridest väljapoole.

Pärastlõunal saab kuulata Viljandi Vibes'i artistijuttu Elina Hokkaneni ja Johannes Laasiga ning kontserti Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandiga. Uudse duona esineb isa-poeg Raivo ja Ramuel Tafenau, Samuti esinevad Noortebändilt tuttavad konkursi võitja The Notes ja Jazzkaare lemmikuks valitud Lepatriinu. Joni Mitchelli kauni muusika toob taaskord publikuni Lenna Kuurmaa agentuuris Velvet ja ootamas on palju teisigi muusikalisi kollektiive. Päevale paneb punkti armastatud Liisi Koiksoni värske albumi "Coffee For One" esitluskontsert Vabal Laval.

Kõik selle päeva sündmused on prii sissepääsuga.