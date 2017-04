Suri Briti näitleja Tim Pigott-Smith

"Me peame kahetsusega teatama, et Tim Pigott-Smith suri täna hommikul. Armastatud ja hinnatud näitleja jääb paljudele meelde kui härrasmees ja tõeline sõber. Teda jäädakse igatsema," kirjutas näitleja agent John Grant, vahendas BBC.

Tim Pigott-Smith on tuntud eelkõige oma rolli eest seriaalis "The Jewel in the Crown", mille eest ta 1984. aastal Bafta pälvis. Mõne aasta eest tunnustati Pigott-Smithi kuningas Charles III rolli eest Olivieri ja Tony Awardi preemiatega. Sellel aastal otsustati näitlejale anda Briti Impeeriumi orden.

Mees pidi kehastama Willy Lomani peagi etenduvas teatritükis "Death of a Salesman", kus mängib ka tema naine Pamela Miles. Nädala alguses murdis mees proovide ajal luu ja vajas operatsiooni, kuid teatrilavale enam ei jõudnudki.

Pigott-Smithile on sotsiaalmeedias austust avaldanud paljud näitlejad Miranda Hartist Kevin Spaceyni. "Täna jättis lavaga hüvasti suurepärane näitleja. Ta oli enamat kui näitleja, ta oli suurepärane mees. Sõber ja mees, kes oli üks lahkematest, keda eales tundnud olen," kirjutas Spacey.