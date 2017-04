Armin Karu "Tõe ja õiguse" rahastamisest: Ivol ei tulnud mind pikalt veenda

Armin Karu on panustanud filmi tootmisse kuuekohalise summa võrra raha.

Karu rääkis, et tavaliselt tullakse tema juurde küsima lihtsalt toetust või sponsorlust, aga Ivo ettepanek panustada filmi kaastootja staatuses kõnetas teda rohkem.

"Ivo võttis mind oma partneriks, ma olen selle meeskonna liige ja see mulle meeldib. Väga pikalt ei tulnud Ivol mind veenda," sõnas ta.

Ivo Felt ütles, et Armin on võtteplatsile alati oodatud. "Küll me siis neid asju koos sätime ja vaatame kui vaja."

Armin Karu ütles veel, et asjaosalistel on kokku lepitud, kui palju võib produtsent loomingulisse protsessi sekkuda. "Ega tegelikult ei võigi. Selleks on meil režissöör. Režissööri me usaldame ja minu arust on see noor inimene väärt seda, et anda talle täielikult vabad käed," sõnas ta.