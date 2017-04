Harry Styles tuli välja kauaoodatud soolosingliga

One Directioni liige Harry Styles tuli välja oma sooloprojektiga ning avaldas esimese singli "Sign of the Times".

Muusik on oma esimesest soolosinglist avaldanud õrritusklippe juba märtsist saadik. Kuigi pole teada, kas Styles'il on lähiajal plaanis veel uut muusikat avaldada, võib arvata, et peagi on oodata uue singli muusikavideot, sest hiljuti nähti Stylesi rippumas videovõtete ajal helikopteri küljes, vahendas Billboard.

See on Stylesi esimene soolosingel pärast seda, kui poistebänd One Direction 2016. aastal teadmata ajaks puhkusele läks. Selle aja jooksul on ta kirjutanud laule Michael Bubléle ning juba suvel võib muusikut näha Christopher Nolani uues linateoses "Dunkirk".

Harry Styles on kolmas One Directioni liige, kes on soolomuusikat avaldanud. Bändist lahkunud Zayn Malik avaldas debüütplaadi "Mind of Mine" eelmisel aastal, Niall Horan avaldas samal ajal soolosingli "This Town".