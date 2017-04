Dillon kontserdist Lennusadamas: see saab olema imeline

Täna astuvad Tallinnas Lennusadamas Eesti muusikasõprade rõõmuks üles kuus kodu- ja välismaa artisti. Ürituse Acoussion Spring peaesineja on ülemaailmselt tunnustatud Saksamaa laulja, laulukirjutaja ja pianist Dillon.

Dilloni jaoks on see esmaesimene Eestis. "Ma ei ole varem kunagi muuseumis esinenud. Ma olen allveelaeva katusel, aga ma ei karda kõrgust," rääkis Dillon Raadio 2 saates "Muusikanõukogu" tänaõhtusest kontserdist ning lubas, et etteaste saab olema vaimustav.

Brasiilias sündinud lauljatar külastab Tallinna oma Euroopa turnee raames, mis sai alguse 9. märtsil Roomas. BBC muusikaajakirjanik Mike Diver on Dilloni loomingut iseloomustanud kui miskit, mis kõneleb ääretult valjult, ent pole ometigi kuigi lärmakas. Dilloni kuulsaimat lugu "Thirteen Thirtyfive" on YouTube'is kuulatud koguni üle 33 miljoni korra. Tal on ilmunud kaks stuudioalbumit ja mullu ka kontserdialbum.

NÖEP pole küll YouTube’is kümneid miljoneid vaatamisi kogunud, ent kvalifitseerub oma muusikastiili poolest juba praegu maailma tippu. Eesti elektroonilise muusika kroonimata kuninga esinemise on korraldajad jätnud spetsiaalselt viimaseks, et meeleolukas õhtu võiks tantsusammude saatel lõppeda.

Vaiko Epliku CV on nii muljetavaldav, et kui hakata seda ridahaaval välja kirjutama, saaks internetis ruum otsa. Ent just oma sooloprojektidega on ta pugenud iga heast muusikast lugu pidava Eesti muusikasõbra südamesse. Epliku etteaste avab festivali kell 19.30.

Sive on Iirimaalt pärit laulukirjutaja, laulja ja muusik. Tallinna publik näeb seda eriliselt hingestatud laulmise poolest tuntud artisti esmakordselt. Sive ise on öelnud, et näeb muusikat eelkõige tervendajana.

Raul Vaigla on legend, Marie Vaigla Eesti üks lootustandvamaid noori artiste. Isa ja tütar on tuntud küll erinevate kollektiivide läbi, ent duona liiga tihti ei esine. Acoussion Springil nad selle erandi teevad.