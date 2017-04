ETV hakkab vaatajaid 100 aastat ajas tagasi viima

"Need väikesed kolmeminutised filmid on killud täpselt saja aasta tagusest elust. Tegelased on paljudele tuttavad isikud: Tõnisson, Päts, Kingissepp, samuti tookordsed sõjamehed, kunstnikud ja luuletajad," tutvustas projekti autor Raimo Jõerand. "Sada aastat tagasi oli väga huvitav aeg. Inimesed elasid uue ootuses, uue kartuses. Lootusrikkalt. Keegi ei teadnud seda, mida meie täna teame. Proovikski iga nädal uues olukorras seda tunnet edasi anda," lisas ta.

Esimene lugu viib vaatajad kevadesse 1917 ja keskendub eestlaste käekäigule Veebruarirevolutsiooni järgses Petrogradis läbi kirjaniku ja poliitiku Karl Asti silmade.

Kogu sarjas kasutatav pildimaterjal on autentne ning kasutatud on ka väheseid sellest perioodist olemas olevaid filme. Sõnalisteks allikateks on toonased kirjad, mälestused, päevikukatked, protokollid, dokumendid, aga parema sidususe huvides ka autori fantaasia.

Projekti toetab rahaliselt Riigikantselei. "Hetk ajaloos" on ETV eetris igal pühapäeval kell 22.00 ja veebis vaadatav spetsiaalses ERR-i EV100 portaalis, mis avatakse homme.