Tjuun In peosari jätkub Calibre kontserdiga

Calibret peetakse liquid funk trumm ja bassi alastiili rajajaks. Ta on välja andnud hulgaliselt muusikat Creative Source, Soul:R, Signature, Innerground, Exit jt plaadifirmade alt ning omab isiklikku plaadifirmat Signature Recordings. Tema muusikas kõlab tuntavalt jazz, funk, dub ja techno elemente, mida ta omanäoliselt enda helipildis kasutab, kaotamata seejuures isikupära. Calibre on väga hinnatud ja nõutud nii produtsendi kui ka DJ-na, seda nii muusikaprodutsentide kui ka tantsupubliku seas. Eriti hinnaliseks teeb tema külaskäigu Tallinna asjaolu, et Calibre ei armasta reisimist ja valib väga hoolikalt oma esinemiskohti.

Tjuun In on Raadio 2 õhtuse vööndi raadiosaade, mida juhib Eesti trummi ja bassi kuldne trio Qba, To-Sha ja L.Eazy. Kahetunnine raadiosaade on R2 eetris reedeti kell 22.00-00.00 tuues kuulajateni parimaid palasid trummi ja bassi muusikastiilist. "Tjuun Ini" väisavad külalisDJ-d nii meilt kui ka mujalt, samuti väljub "Tjuun In" nimeline saade mõnikord eetrist peole. Täna suundutakse Sinilindu, kus esineb välisartist Calibre.

Calibrele sekundeerivad kodumaine produtsent Modest Intentions ja residendid Qba, To-Sha ja L.Eazy, visuaalide eest hoolitseb Denis.