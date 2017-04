21-aastane traktorist Pille-Riin: saan olla uhke, et toon kõigile toidu lauale

Kehtnas elab 21-aastane Pille-Riin Reinaus, kes on valinud endale mehise traktoristi ameti. Aasta künninaise tiitli pani tüdruk juba kaks aastat tagasi taskusse.

"Pärast põhikooli lõppu läksin ma kutsekooli, kuna ma ei tahtnud gümnaasiumisse minna. Valisin põllumajanduse, kuna see oli hästi lai eriala, seal sai kõike teha keevitamisest masinateni," ütles Reinaus ETV saates "Maahommik".

Kuigi kündmisstaaži on Reinausil juba kolm aastat, siis kõige rohkem meeldib tüdrukule hoopis niitmine. Oma võlu on tema hinnangul ka traktoritel, mille heli mõjub Reinausile lausa rahustavalt.

Traktoristi ametit peab neiu uhkuseks. "Saad öelda, et sina tood kõigile laua peale toidu. Saad uhke olla selle üle," põhjendas Reinaus, miks talle meeldib traktorit juhtida.

Noor naine lisas, et ei jõua ära oodata, millal koolipingist taas põllule saab. "Natukene on vara veel, põllud on veel pehmed," selgitas ta.