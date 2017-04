Liisi Koikson avaldas singli Robert Linnaga

Liisi Koiksoni uus singel "Procrastination Queen" vihjab julgelt, millist muusikalist stiili kannab aprillis ilmuv Liisi Koiksoni uus album "Coffee For One".

"Esimesse singlisse tahtsin tabada selle hetke, kui korraga on lahtisi otsi ja vastamata kõnesid juba liiga palju ja ei jõua enam tubli olla. Nii et ainuke asi, mida teha jaksad, on mingit tobedat koera videot Youtube'ist vaadata ja loota, et kõik kuidagi ise laheneb. Täiesti ebaefektiivne jaanalinnu tehnika, aga tuleb siiski ette," jutustas Liisi. Külalisena teeb loos kaasa ka Elephants From Neptune’i Robert Linna.

Ingliskeelne album "Coffee For One" on Liisi jaoks värske muusikaline suund, koostöös tunnustatud produtsendi Raul Ojamaaga, kelle hiljutiste projektide hulka kuulub näiteks Mick Pedaja viimane kauamängiv. Liisi Koiksoni loomingu ja Ojamaa produktsiooni tulemusena on uue muusika märksõnadeks popiga katsetav kaasaegsus ja soul.

"Seekord oli kindel plaan minna elektroonikaga katsetama ja proovida enda olemust uue taustsüsteemiga sobitada. Produktsiooni osas jõudsime Rauliga üsna kergesti üksmeelele. Tahtsin tulla välja oma varasematest raamidest ja katsetada millegi uuega. Loodetavasti see õnnestus," lisas Koikson.

Album "Coffee For One" ilmub 17. aprillil, plaati esitletakse Jazzkaare raames toimuvatel kontsertidel.