Lepatriinut saatis TMW-l suur edu: meil on punane

"Meilid on punased. Poola on esinemine bookitud. Holland on mul läbirääkimistel, samamoodi Suurbritannia, Island, Taani ja Soome," rääkis Lepatriinu ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Lepatriinu enda sõnul oli tema edu taga see, et ta müüs iseennast. "Artist on kohe silme ees ja see mõjub kõige paremini. Ma mõtlesin küll läbi, mida ma saaksin neile öelda, et eristuda teistest ja kuidas ma saaksin jätta ennast meelde. Ma üritasin nii teha, ma loodan, et mul see ka õnnestus ja kõik mäletavad mind," rääkis Lepatriinu, kes usub, et jäi meelde eelkõige sära, karisma ja värvide poolest.

Hiljuti avaldas Lepatriinu oma uue singli "Sensitive", mis räägib inimese kahepoolsusest. "Kõigis meis on olemas hea pool ja halb pool. Inimese enda valida, kuidas ta seal kahe vahel on," rääkis ta loost.

Rohkem Lepatriinu lugusid kuuleb juba Jazzkaarel ja Mailaulul.