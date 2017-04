Režissöör Mart Avi videost: ameerika psühhopaat Lasnamäe Maserati esinduses

"Mart tuli ise hästi tugeva kontseptsiooniga, tal oli visioon, mida ta tahtis saada. Minu töö oli seda realiseerida ja poleerida," rääkis videorežissöör Ivar Murd ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Murd lisas, et oli väga meelitatud, kui Avi just tema poole muusikavideo sooviga pöördus. "Mart tahtis olla american psycho Lasnamäe Maserati esindudes. Meie tegime selle tehtavaks, me viisime selle stuudiosse, ära sealt Maserati müügipunktist," selgitas Murd.

Videos on kesksel kohal vihmamantlis Avi ja luksuslikud Maseratid, mille saamiseks läks režissööril kolm nädalat. Kokkuvõttes sündis video, mis on suhteliselt minimalistlik. "See on vabastav. Muidu keskendud tuhandele asjale, seal saad keskenduda stiilile ja sellele, et asjad saaksid hingata sellisena nagu nad on," kommenteeris Murd.

Ta lisas, et Mart Aviga oli väga lihtne koostööd teha. "Me tegime esimesena ära naise meigiga kaadrid. Alguses ta pabistas, aga kui ta esimesest kaljust alla hüppas, siis oli kõik, siis ta oli staar," naeris Murd.