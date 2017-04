Intsikurmu esinejate hulka lisandusid artistid Islandilt ja Lätist

Intsikurmu Festival täiendab oma selleaastast geograafilist haaret artistidega Islandilt ja Lätist. Saareriigist toob teile südantsoojendavat elektroonikat Low Roar, lõunanaabrite juurest saabub nii Instrumentist kui sooloartistina tuntud Shipsea. Eesti artistide esindus kasvas samuti nelja esineja võrra: Vaiko Eplik ja Eliit, Erki Pärnoja, Frankie Animal ja Colors of Today.

Varem on välja hüütud Lucy Rose (Suurbritannia), Liima (Taani/Soome), Throws (Suurbritannia), Noah Kin (Soome), Põhja Konn, Progress ning Mauno Meesit Trio.

Low Roar ehk Ryan Karazija elab küll Islandil, kuid kui geograafilist segadust juurde külvata, siis võib lisada, et ta on sündinud Ühendriikides ning tal on Mehhiko päritolu ema ning Leedu päritolu isa. Muusikaga tegeles Ryan ka Californias, olles viimati laulja ja kitarrist indierocki bändis Audrye Sessions. Islandil salvestas ta aga üksi köögis kõigepealt omanimelise debüütalbumi, kogus mõned aastad tuntust ja ning teise albumiga "0” olid kutsed juba festivalide nagu Eurosonic, The Great Escape, ATP, Lowlands, Iceland Airwaves lavadele. Rääkimata sellest, et ta oli kolinud salvestamiseks köögist sobivaks timmitud garaaži. Muuhulgas nõudis temaga vahepeal personaalset kohtumist Jaapani arvutimängude võlur Hideo Kojima ("Metal Gear”), mille tulemusena kõlas ta muusika ka Koijma eelmise aasta "Death Stranding” kahes videos. Lähiajal ilmub tema kolmas täispikk "Once In A Long Long While”.

Shipsea on Instrumentist tuntud Jānis Šipkēvicsi sooloprojekt, mille mõjutused ulatuvad Nils Frahmist artistideni nagu James Blake, Justin Vernon, Philip Glass või Laurie Anderson. Shipsea sai alguse barokk- ning klassikalisest muusikast, kus ta laulis kontratenorina Bachi, Händeli ning Pärdi töödele eri dirigentide ja solistidega, nende hulgas näiteks Roger Norrington, Helmuth Rilling ja Gidon Kremer. Tema esinemine loob helimaailma, mis juhatab kuulajad läbi kummalise teekonna nähtamatute kooride, värvikate vokaaleksperimentide, habraste mürakorduste, vabade klaveriimprovisatsioonide ning emotsionaalsete rütmidega.

Intsikurmu Festival toimub 4.-5. augustini Põlvas, Intsikurmu metsapargis. Sel aastal pakub festival muusikat kolmel laval.