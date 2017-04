Priit Volmer: 90 protsenti inimestest jõuab mingil hetkel klassikalise muusikani

"Eestlased ei priiska kiitusega ja see on muidugi tore, et see töö, mis sulle endale korda läheb, ei jäta ka publikut külmaks," rääkis Priit Volmer publikuauhinna tiitlist "Vikerhommikus".

Ševtšenko lisas, et tunnustatud saada on alati tore. "Oluline on, et kelle poolt. Kui publik on niimoodi otsustanud, see teeb ainult rõõmu," kiitis Ševtšenko.

Muusikud tunnistasid, et kuigi ooperisolistid pole laiale avalikkusele nii tuntud kui popstaarid, siis ooperipublik pole ka tänapäeval kuhugi kadunud. "See on täiesti loomulik. Mida vaadata ja kuulata, on tänapäeval nii palju. See aeg, kui olid Sallod ja Voitesed, oli tore, kui maja peale oli kaks televiisorit ja kõik, mis sealt tuli, kõik olid kohe staarid," lausus Ševtšenko.

Volmer lisas, et ooper on teistmoodi žanr, mis nõuab sügavuti süvenemist. "Ooperipublik pole publik, kes tänaval tohutult järele vaataks ja järele jookseks nagu noortel superstaaridel, kus lapsed jooksevad järele ja hõikavad. Mulle õudselt meeldib, et nägupidi eriti ei tunta," rääkis Volmer.

Ta lisas, et paljud kuulajad kardavad ooperit, kuid see käib käsikäes inimese enda arenguga. "Tegelikult on nii, et kõik me jääme vanemaks, tüdineme mingitest asjadest. Mingil hetkel see kõik ammendab ennast ja popmuusika artistid suures osas ei pea ajaproovile vastu," ütles Volmer, kes on enam kui kindel, et üle 90 protsendi inimestest jõuab mingil hetkel klassikalise muusikani.

Ooperi juures köidab Volmerit ennast kõige rohkem see, et tegemist on aegumatu klassikaga, mis pakub raputavat elamust. "Ta on ajaproovile nii pikki aastaid, 400 aastat ja rohkem, vastu pidanud. Kui me räägime ooperist, siis see on kunstižanr, kus on kõik asjad sees," kirjeldas Volmer.

Ševtšenko sõnul on väga oluline ooperi juures ka teatris töötamine. "Ükski hetk ei ole sama, ükski päev ei ole korduv ja ma olen sunnitud laisa olevusena olema kogu aeg arengus. Mul on iga kord uued väljakutsed, sõltumata, kui staažikas on minu tee," rääkis Ševtšenko.

Muusikud lisasid, et ka ooperisolist peab tänapäeval olema artist, kes tantsib, laulab ja näitleb. "Sellest ei piisa, et sa tuled jalad harkis ja laulad oma asja ära, inimesel peab olema midagi vaadata," ütles Ševtšenko.