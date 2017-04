"Ringvaade" testis äppi, mis aitab autoroolis telefonitegevustest loobuda

Kolmapäeval peeti rahvusvahelist mobiilivaba päeva, sest inimesed kasutavad autoroolis väga palju mobiiltelefone. Paraku on see ohtlik. "Ringvaade" küsis inimestelt, kas see patt on neile tuttav ning esitles seejärel uut äppi nimega Teele, mis peaks inimestel autos telefonist loobumise palju lihtsamaks tegema.