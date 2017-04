Kadri Voorand esitab Veljo Tormise loomingut džässivõtmes

Kadri Voorand (vokaal), Liisi Koikson (vokaal), Paul Daniel (kitarr) ja Jaak Sooäär (kitarr) esitavad Tormise laulutsüklite "Ingerimaa õhtud" ja "Seitseteist eesti pulmalaulu" džässiseadeid, luulet loeb Tuuli Velling.

Kadri Voorand on ühe oma varaseima muusikalise mõjutajana nimetanud just Veljo Tormise muusikat. "Tormist olen laulnud juba teismelisena Eesti koolinoorte segakooris Taavi Esko käe all. Sellises õrnas eas läbitud muusika jätab teatavasti jälje kogu eluks. Nii on mulle muu hulgas eriti südamesse läinud ka "17 eesti pulmalaulu" ja "Ingerimaa õhtud", mida esitame osaliselt ka oma kavas. Projekt sündis Jaak Sooääre ja minu ammusest kavatsusest Tormise kava mingil moel teha. Kaks soovi said kokku ja kollektiivi sai kutsutud kaks ülejäänud liiget vastavalt sellele, kes meiega parima võimaliku ansambli moodustaksid, et tekiks sulandumine nagu kooris," ütles Kadri Voorand.

Kadri Voorand pärjati 2017. aastal Eesti naisartisti tiitliga ning koosseis Voorand-Koikson-Sooäär-Daniel pälvis Eesti pärimusmuusika keskuse poolt välja antava muusikaauhinna Etnokulp aastal 2016 parima uue koosseisuna.