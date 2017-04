Fotod: Hollandi mehed ühendasid geipaaride toetuseks käed

Veebilehe Attitude Holland toimetaja Martijn Tulp kiitis ettevõtmist ning ütles, et #allemannenhandinhand kampaania pöörab tähelepani geide õigustele. "On tore näha selliseid pilte sotsiaalmeedias, mitte ainult kuulsustest ja poliitikutest, vaid kõigist, kes selle ettevõtmisega ühinesid," kommenteeris ta, vahendas attitude.co.

Fotod ettevõtmisest on vallutanud sotsiaalmeedia.

Proud of @APechtold @D66 for leading by example. We want a country where men can safely walk hand in hand #allemannenhandinhand pic.twitter.com/Srx9RGqmio