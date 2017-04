Monika Tamlat saab ankrutoolil näha juba sügisest

"Tundub, et vist sügisel hakkan tasapisi end tööga harjutama jälle. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis sel sügisel juba võib mind AK stuudios jälle näha," lubas Tamla "Vikerhommikus".

Kes särtsakat saatejuhti juba varem näha soovib, võib tulla täna telemajas toimuvale kirbuturule, kus Tamla oma müügipunkti püsti on pannud. Müügis on ka kaks ajalooga kleiti. "Need on kleidid, millega ma olen ka telesaadetes käinud," rääkis Tamla oma toodetest.

Tamla toob lisaks riietele müüki ka kodusisustuselemente. "Eks ma sattusin oma elu esimese kirbuturu kogemusega hoogu. Vahepeal tekkis tunne, et mul jäävad koju ainult tühjad seinad," naeris Tamla.

Kirbuturg toimub 6. aprillil kell 11.00-15.00 telemaja ruudulises fuajees.