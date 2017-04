Muusikahuviline Margus võitleb juba aastaid raske haigusega

"Kui sa oled selle inimesega tuttavaks saanud tema parimas füüsilises vormis, on seda raske kõrvalt vaadata, kui sa tead, mis tema sisimas toimub," kirjeldas Marguse sõber Martin Lepp ETV saates "Ringvaade".

Kui haiguse algusperioodil suutis Margus Saksamaal DJ-na esineda tuhandetele inimestele, siis nüüd vajab ta liikumiseks tihti ratastooli. "Ta oli puldis, rahvas plaksutas ja tantsis, aga ühel hetkel ta kukkus sealt puldist maha. Ta ütles, et see stress ja pinge, mis kaasneb nende üritustega, et ta ei saa seda enam teha," kirjeldas Lepp sõbra katsumusi.

Korvpallihuvilisel Margusel avastati haigus 2001. aastal. "Minu keha hakkab tööle poolteist tundi või kaks tundi. Hommikul olen ma täiesti kange ja kahe tunni pärast ma saan ennast natukene liikuma. Siis ma hakkan tööd tegema ehk maalima," kirjeldas Elts oma igapäeva.

Meest aitavad haigusega võitlemisel tema sõbrad ja elukaaslane. Oma elukaaslase Triinu Roosimäega on Elts koos olnud veidi vähem kui viis aastat. Eelmisel aastal sündis perre tütar. "See on kõige hullem mehele, kui sa ei suuda hoolitseda oma naise ning tütre eest. Sa tundud kasutu inimesena. See tekitab sisemuses halbu tundeid," ütles Elts.

Sõbrad on käivitanud haigusega võitlemiseks "Aitame Margust" kampaania, mille eesmärk on aidata mees autoloogse vereloome tüvirakkude siirdamise protseduurile. Margust saab toetada SIIN.