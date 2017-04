Loomade taastusravi aitab koerad jalule

ETV saade "Ringvaade" käis Tallinna loomakliinikus, kus muuhulgas keskendutakse just loomade taastusravile.

"See on selline valdkond, mis on väga hästi mõistetud inimeste meditsiinis, aga alaväärtustatud loomade puhul," ütles loomaarst Ranno Viitmaa.

Koeri meelitatakse liikuma maiustuste ja omaniku abiga. "Ega nad ei allu sellele, et sa ütled, et pane jalg maha ja kõnni. Loom ise ei paranda ennast, inimesed on need, kes peavad leidma selle aja ja tahtmise," rääkis loomade füsioterapeut Kadi Viitmaa.

Praeguseks on loomade füsioteraapiast abi saanud paljud Eesti koerad. Möödunud nädalavahetusel täitus "Ringvaates" nähtud Inglise kokkerspanjeli Lucky suur unistus, ta oli pärast õnnetust esimest korda tagasi võistlusrajal ning võitis Tallinnas toimunud koertevõistlusel oma rühmas esimese koha.