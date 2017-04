Kuula ja võrdle: Belgia eurolaulu peetakse plagiaadiks

Paljude muusikahuviliste arvates on Blanche'i esitatud pala "City Lights" koopia Alexe Gaudreault palast "ÉCLAT". Helilooja Olav Ehala andis "Ringvaates" oma hinnangu.

"Kui neid kõrvuti kuulata ja mitte väga süveneda, võib öelda küll, et see koht on sarnane, aga ülejäänud lauluosad kulgevad erinevalt," ütles Ehala.

Ta lisas, et peenanalüüsist lähtudes pole mõtet selle juhtumiga kohtusse minna, sest laulud pole nii sarnased. "Kui teha peenanalüüsi, siis need sarnased kohad pole tegelikult päris samad, sest seal on väike vahe harmoonias ja intervalliasetuses, kust see meloodiakäik algab," ütles Ehala, kes ei süüdistaks Belgia eurolugu liiga rängalt.

Ka Eesti eurolaulu on korra plagiaadis süüdistatud. Põhja-Tallinna lugu "Meil on aega veel" peeti liiga sarnaseks Johann Pachelbeli 1680. aastal loodud palaga "Kaanon D-mažooris".

Blanche - "City Lights"

Alexe Gaudreault - "ÉCLAT"