Parimaid toiduaineid hindas loomeinimeste žürii Helen Sildnast Tanel Veenreni

Konkurssi korraldava Toiduliidu tegevjuhi Sirje Potisepa sõnul otsustati kutsuda uudistooteid maitsma loomemajanduses tegutsevad eksperdid, kes hindaksid nii toiduainetööstuse tööd kui ka loomingulist protsessi ning kelle lemmik pälvib tiitli Loomeinimeste Lemmik.

"Tarbijad ei märka üldjuhul seda, kui palju loomingulisust nõuab ühe tõeliselt hea toiduaine loomine. Tootearendajad peavad tajuma, millised on hooaja moevoolud, ning looma uusi trende. Tuleb üllatada millegi uuega, kuid samas jääda piisavalt traditsiooniliseks, et tarbijaid mitte šokeerida. Toiduloojad on omamoodi disainerid, kes kujundavad väsimatult meie tarbijate maitsemeeli ning muudavad oma uudistoodetega inimeste arusaamu heast, kvaliteetsest ja tervislikust toidust," nentis Potisepp.

Potisepp avaldas lootust, et tänavuse erižürii liikmed vaatasid omas kategoorias parimaks kuulutatud toidutooteid kui loometöö vilju. "Millise toote hea maitse, põnev kontseptsioon, käepärane pakend, funktsionaalsed omadused ja muud näitajad on piisavalt loomingulised, et nimetada seda kunstiteoseks," selgitas Potisepp.

Kultuuri- ja loomeinimestest koosnevasse erižüriisse kuulusid Tallinn Music Weeki peakorraldaja Helen Sildna, moefotograaf Toomas Volkmann, kunstnik Karl Markus Antson, moedisainer Lilli Jahilo ja ehtekunstnik Tanel Veenre.

Erižürii hindas tooteid, mis on pälvinud oma tootekategoorias hõbemärgi ning samuti mittealkohoolseid ja alkohoolseid jooke. Žürii lemmiktoode hakkab kandma tiitlit Loomeinimeste Lemmik 2017.

Lisaks kultuuritegelastele ja loomemajanduse ekspertidele koguneb kuldmärkidele kandideerivaid tooteid maitsma ka konkursi põhikomisjon, kelle valiku tulemusel kuulutatakse välja tänavuse konkursi võidumärki kandma hakkav Eesti Parim Toiduaine 2017, ja ajakirjanikest koosnev komisjon, kelle lemmik saab tiitli Meedia Lemmik 2017.

Võitjad kuulutatakse välja 26. aprillil toimuval 11. toiduainetööstuse aastakonverentsil.