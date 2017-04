Paul Neitsov soojendab kontserdil legendaarset Tommy Emmanueli

Neitsov on lõpetanud kitarri eriala Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis Oleg Pissarenko käe all ja on oma mängustiili ja musikaalsusega tähelepanu äratanud ning on Eesti muusikamaastikul juba nõutud muusik.

Paul on Tommy Emmanueliga kohtunud juba lava taga, kuhu noortel muusikutel on alati pääs oma iidoliga kohtumiseks, ta on jälginud kitarrivirtuoosi kontserte ja ka ise koos temaga varasemal kontserdil siinsel laval kitarri tinistanud. "Tommy on olnud minu suur iidol juba umbes viis aastat. Sattusin vaimustusse juba esimesest korrast, kui tema videot Youtube'i kanalis nägin. Olen selle aja jooksul käinud kolmel korral tema kontserdil ning kolm korda temaga lava taga kohtunud," räägib Paul Neitsov.

Neitsovi sõnul näevad kõik, et Emmanuel on virtuoos, kes valdab enda instrumenti täiesti perfektselt. "Samuti on ta äärmiselt artistlik ja kuigi ta on laval enamasti üksi, on lava teda ääreni täis, mitte kunagi ei hakka tema kontserdil igav. Kui ta mängib kellegagi koos, siis laval näed ka millegipärast vaid teda. Ta arvestab muusikuna väga teistega, kuigi publik märkab jällegi vaid teda. Tal on meeletu karisma," kiitis Eesti muusik.

Varasema kogemuse järgi on Paul Neitsov valmis taas koos Tommy Emmanueliga lavale astuma. "Kellegagi koos mängides, kui lugu hakkab, siis ma enam ei mõtle, et teine mängija oleks kuidagi kogenum, parem või kuulsam. Sellel hetkel ma tundsin, et ka Tommy võttis mind kui võrdset, ta on iseloomult hästi suur inimene," meenutas ta ühist kontserti.

Pauli sõnul on iga inimene, kes mängib akustilist kitarri mingil tasemel, mänginud Tommy Emmanueli lugu või õppinud tema tehnikaid. Ühine on Eesti noorel ja Austraalia staažikal kitarristil see, et nii Tommyl kui Paulil on kitarr kogu aeg ja igal pool kaasas. Mõlema mehe karjäär sai alguse nende emast. Tommy on sündinud musikaalsesse perekonda ja ema andis talle kitarri kätte, kui ta oli nelja-aastane. Pauli ema pani ta 12-aastaselt kitarriringi. Mõlemaid mehi seob suur armastus kitarrimängu vastu. Kontserdi eel ei tee kumbki listi, vaid mängivad tunnetuse ja emotsioonide pealt.

Enne kontserti pole veel teada, mis lood tulevad esitamisele, kuid ühe laulu on Tommy Emmanuel Paul Neitsovi valikust juba heaks kiitnud — see on Leonard Coheni "Hallelujah", mida meie kitarrist esitab oma versioonis. "Mulle meeldib jätta ruumi musikaalsusele," räägikis Neitsov.

Tommy Emmanueli ebatavaline talent on muutnud ta Austraalia legendiks. Sündinuna musikaalsesse perekonda, koheldi teda ja tema vanemat venda Phili kui imelapsi. Oma esimeses kitarri sai Tommy nelja-aastaselt ema käest, kes ühtlasi teda ka õpetas. Ta õppis kuulates, ilma ametliku juhendamiseta ja pole kunagi osanud muusikat lugeda. Juba kuueaastaselt töötas ta muusikuna oma perebändis, mis on läbi aegade kandnud nimesid The Emmanuel Quartet, The Midget Surfaries ja The Trailblazers. Tommy mängis rütmikitarri, tema vanem vend Phil koos nende vennaga Chrisiga mängisid trummidel ning õde Virginia slide-kitarril. Kümneaastasena oli Emmanuel esinenud üle kogu Austraalia.

Kontsert toimub 11. aprillil.