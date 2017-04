Avoid Dave võistleb maineka laulukonkursi finaalis: hea ja mõjuv lugu jõuab kaugele

"Lugu sai konkursile esitatud pool aastat tagasi omal algatusel. Kui Avoidi uus materjal Uus-Meremaal olles valmis sai, oli tarvis lugudele võimalikult palju väljundeid leida. ISC oli üks nendest. Õnn naeratas ja pääsesime finalistide hulka," rääkis Paomets Menule, kuidas rahvusvahelisele võistlusele satuti.

Võistluslugu "Fire" valmis koostöös Sander Möldriga ja sai meisterdatud kahe päevaga. "Arvan, et loo tugevad küljed on selle näiline lihtsus lüürikas ja vormis ning segu modernse elektroonika ja souliliku akustilisuse vahel. Tegu on üdini positiivse looga, mis on täis ootamatusi ja palju vaikust - kõik elemendid, mis nii mulle kui ka Sandrile väga meeldivad," kirjeldas Paomets laulu, mis jõudis ISC-i finaali.

Avoid Dave'i muusik tunnistas siiski, et loo nominatsioon tuli talle ootamatult. "Kuna žüriil võtab kõikide lugude läbikuulamine väga kaua aega, siis olin vahepeal ära unustanud, et see sinna esitatud sai. Tegemist on ühe mainekaima laulukirjutamiskonkursiga ja arvan, et finaalipääs annab laulukirjutajale teada, ta teeb ikka õiget tööd," oli Paomets tulemusega rahul ning lisas, et sellisel võistlusel osalemine kannustab edasi tegutsema ja katsetama ning annab kinnitust, et ei ole alati tarvis peavoolumuusikaga sammu pidada. "Hea ja mõjuv lugu jõuab kaugele vaatamata stiilile," rääkis Paomets.

Lauluvõistluse žürii nimekiri on pikk ja lai ning teiste hulgas on seal nimekad muusikud nagu Tom Waits, Lorde, Bastille, Chris Cornell, Hardwell, Ziggy Marley, Keane ja Donova. "Loodan, et nad teevad otsuse enda isikliku maitse alusel," avaldas Paomets lootust.

Võistlustules neli eestlast

Lisaks Avoid Dave’i võistlusloole on Performance kategoorias nomineeritud ka Angeelia ja Andres Kõpperi ehk NOËP-i ühine pala "Flew". "Andrese ja Angeelia nägemine samas kategoorias tuli toreda üllatusena. Puudus info kui palju eestlasi üldse sinna sel aastal lugusid esitasid. Eks väike konkurentsiuss on ikka sees, aga kindlasti on hea meel selle üle, et võimalused võit kodumaale tuua on kaks korda suuremad," oli Paomets rõõmus, et eestlasi on rahvusvahelisel lauluvõistlusel saatnud nii suur edu.

Paomets tunnistas, et pole jõudnud konkurentidele veel kõrva peale panna, kuid võtab seda isegi positiivselt. "Võib-olla on see hea, et ei tea. Muidu hakkaks veel muretsema. Kellele siis seda ekstra stressi tarvis," tõdes Paomets, kuid lubas konkurentide lood siiski interneti olemasolul üle kuulata.

Avoid Dave’i laul "Fire" veel avalik ei ole, kuid Paometsa sõnul on käimas läbirääkimised Uus-Meremaa kirjastajaga. "Kui plaanid selgemad, siis võib ka ajakava avalikustama hakata. Kui tõepoolest juhtub, et lool läheb äärmiselt hästi, siis žürii on lubanud, et aprilli lõpu poole või mai alguse poole hakatakse tulemusi avaldama. Pöidlad pihku igatahes," oli Paomets lootusrikas.

Hääletus kestab 14. aprillini ning oma lemmikule saab hääle anda SIIN.