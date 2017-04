Shia LaBeoufi uue filmi esilinastust käis vaatamas ainult üks inimene

Põnvusfilm "Man Down" eesotsas Shia LaBeoufiga esilinastus Suurbritannias ainult ühele inimesele.

"Man Downi" esilinastus teenis Suurbritannias vaid seitse naela, mis on võrdne ühe kinopiletiga, vahendas EW.

Üheks põhjuseks, miks linateos kinos nii vähe tähelepanu sai, oli ilmselt see, et esilinastus toimus samal ajal, kui film jõudis digitaalsetele platvormidele. Teisena tasub mainida, et Suurbritannias levitatakse filmi ainult ühes kinos.

Kino esindaja kinnitas The Hollywood Reporterile, et nädalavahetusel tõusis filmi vastu huvi lausa 200 protsenti - sellele müüdi kolm kinopiletit.

Filmi režissöör on Dito Montiel ning peaosa mängib Shia LaBeouf. Lisaks LaBeoufile teevad filmis kaasa Kate Mara, Charlie Shotwell, Jai Courtney ja Gary Oldman.

"Man Down" esilinastus 2015. aastal Veneetsia filmifestivalil ning ei pälvinud just väga positiivset kriitikat. Hoolimata sellest teenis film Põhja-Ameerikas 454 000 dollarit, kui detsembris kinodesse jõudis.