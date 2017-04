Südamete Ööl räägitakse armastusest ja abielust

Seekord keskendub perekonnaseisuamet abieludele, mis sõlmitakse teiste riikide kodanikega. Välisriigi kodanikega sõlmitakse 12 protsenti abieludest ning aasta aastalt selliste abielude arv kasvab. "Seega on vaja jagada infot selliste abielude sõlmimisega kaasnevate erisuste ja lisatingimuste kohta," ütles ameti juhataja Karin Kask. "Eri riikidel on erinevad tavad ja seadused, mida tasuks eelnevalt teada, et mitte ebameeldivusi kogedaning tagantjärele tark olla," lisas Kask.

Viimase nelja aasta jooksul on esinenud pruute ja peigmehi 88 erinevast riigist. Esikohal on Venemaa ja Ukraina, kuid esineb ka väga eksootilistest kohtadest tulevasi abikaasasid - näiteks Nigeeria, Filipiinid, Iraan, Iraak, Pakistan, Mehhiko, Serbia, India, Colombia, Peruu, Guatemala jne.

Südamete Ööl pakutakse teavet, mis seondub kõikide perekonnaseisualaste toimingutega. Lisaks sellele osalevad Südamete Ööl mitmed firmad, kes pakuvad kõikvõimalikke teenuseid ja kaupu pulmatseremooniate ja pulmapidude läbiviimiseks.

Tänavuse avatud uste päeva muudab eriliseks asjaolu, et ürituse raames sõlmitakse kahe noorpaari abielu. Nende paaride kaunile pulmapäevale on õla alla pannud mitmedfirmad, kes südamete ööl osalevad.

Seekord on ellu kutsutud isegi Südamete Öö taaskasutusturg, kus oma pulmadeks võib leida hea hinna ja ehk ka juba õnneliku ajalooga sobiva eseme.

Südamete Öö toimub 7. aprillil.