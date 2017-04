"Vikerhommiku" eetris selgus Eesti suurim ABBA asjatundja

ABBA on inspireerinud paljusid maailmakuulsaid artiste Madonnast Vengaboysini. Kapstas ja Libe pidid ära arvama, millised ABBA palad on teisi kuulsaid laule mõjutanud ning jäid võrdses heitluses viiki.

Kapstas rõhutas, et kindlasti on tulihingelisemaid ABBA fänne kui tema, kuid on ABBA elulooraamatu kaastõlkijana Eestis ABBA spetsialist. Sellest, et ABBA taas kokku tuleb, Kapstas ei unista. "Nad on ise ammu selle otsuse teinud, et las nad jääda oma täiuse tippu lvisuaalis, laulud ju elavad edasi," rääkis Kapstas.