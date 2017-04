Lennukate ideedega "Ajujahi" kümnes hooaeg alustab

Kõikidest kandideerijatest valis eelžürii välja sada parimat, kes kutsuti enda ideed tutvustama. "Sealt edasi selekteeriti välja 30 parimat, kes pääsesid arenguprogrammi. Esimeses saates saab näha sadat meeskonda, millest saate lõpuks jääb alles 30. See number aga hakkab saade saate haaval vähenema ja finaali pääseb ainult kolm parimat. Et saate kümnes hooaeg oleks veel kaasahaaravam kui kõik eelmised, on "Ajujahi" telehooaega veelgi põnevamaks tehtud, kuid seda, mis täpselt juhtuma hakkab, vaadake juba teleekraanilt," ütles produtsent Hannela Lippus.

Lippus lisas, et meeskondade tase läheb iga aastaga järjest tugevamaks ja ideed muutuvad aasta-aastalt praktilisemaks ning aitavad tõepoolest kaasa innovatsioonile. "Selle aasta meeskonnad on ägedad, neil silmad säravad ja nad kõik näevad oma ideedega vaeva, et jõuda finaali," kirjeldas Lippus.

Kümnenda hooaja esimene "Ajujaht" on ETV ekraanil homme õhtul kell 21.40. Saadet juhib Kristo Elias, režissöör on Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.