50-aastase autogrammikogu uhkuseks on Marie Underi kirjutatud nimi

Esimeste autogrammide saamiseks tuli Loksa koolis õppival 15-aastasel Matil abi paluda oma inglise keele õpetajalt. "Tahtsin kirjutada Kuuba peaminister Fidel Castrole," rääkis Vihman "Vikerhommikus".

"See õnnestuski niimoodi, et 1. veebruaril 1968. aastal sain tema foto autogrammiga," meenutas Vihman.

Oma kogu uhkuseks peab ta aga Marie Underi autogrammi. "1971. aastal ta sai juba 88-aastaseks ja ma kirjutasin talle kirja umbes kuu aega. Lugesin tema luulet ja panin kirja kõik mõttted, mis tekkisid. Lisasin sinna ümbrikusse ühe tunnikontrolli, mille olin teinud lõpuklassis tema luule analüüsi peale. Kaks komaviga oli sees, sain hindeks "5-". Ma arvan, et see otsustas kõik. Sain niisuguse väga toreda, uhkes poosis foto, kuhu on vanainimese väriseva käega kirjutatud "Mati Vihmanile kodumaiste tervitustega Marie Under"," muljetas autogrammikoguja, kelle sõnul oli sellest luuletajale veel vähe, kuna lisaks oli ümbrikus ka kaart kauni pühendusega.

Vihmani kogutud autogramme saab vaadata Tallinnas Sääse raamatukogus, kus on väljas umbes 50 huvitavamat, teiste hulgas näiteks Frank Sinatra ja Sophia Loren.