Soomes elav eestlane kudus nelja aastaga hiiglasliku eesti lipu

"Ringvaade" tegi juttu Soomes elava eestlase Valtrik Pihliga, kes alustas 2013. aastal hiiglasliku Eesti lipu kudumist. Tänaseks on see valmis saanud, lipp jõuab EV100 tähistuse alguseks ka Eestisse.

Valtrik Pihli kootud Eesti lipu pikkus on 16 meetrit ja laius 10 meetrit. Kudumist alustas ta 2013. aasta 24. veebruaril ning tal oligi plaan saada see valmis EV100 tähistuseks. "See mõte tuli tegelikult paar nädalat enne Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva ning kuna kudumine pole mulle võõras, siis otsustasin, et teeks midagi sellist, mida keegi pole teinud."

Lipu kudumiseks valmistas ta endale ise terastrossist ja kolme millimeetristest varrastest ringvardad. "Kodus seda suurt lippu kududa ei ole sugugi meeldiv, minu jaoks ehk küll, aga naise jaoks mitte, sest see tekitab tohutult tolmu."

"Mõni päev aastas ehk jäi vahele, aga üldiselt kudusin iga päev paar-kolm tundi," selgitas Pihl ja tõi välja, et naisega on lipu pärast suur sõda olnud. "Siis oli suur pidu, kui lipp aasta lõpus valmis sai ja selle korterist ära viisime."

Kudumise peale kulus aastate jooksul 140 kilomeetrit lõnga, mis maksis kokku 4000 eurot. "Ma võin öelda, et selle materjali raha on tulnud toetajatelt, kelle seas on suures osas eestlased, aga ka mõned soomlased, üks lõngapood toetas ka kümne kilo lõngaga," sõnas ta ja tõdes, et kokku võib lipp kaaluda ligi sada kilo.

Hiigelmõõtmetes Eesti lippu saab näha 16. aprilli ETV teleülekandes, kui alustatakse EV100 tähistusega. Saates avalikustatakse ka see, mis saab lipuga edasi.