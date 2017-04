Vahur Kersna: tänapäeva maailmas tapab sind Selveri toit ja meedia

"Ma nägin unes, et ma pidin minema tööle "Ringvaatesse" ning ma ei ütle, et see oli päris õudusunenägu, aga see ei olnud ka päris niimoodi, et sa näed tantsivaid tüdrukuid," tõi Vahur Kersna "Ringvaates" välja oma unenäo.

Praegusel ajal on Vahur Kersna sõnul sisu liiga palju ning kui sa proovid seda kõike jälgida, siis pea läheb lõhki. "Minu arust peaks koolides lastele õpetama, kuidas kaitsta ennast selle informatsiooni hulga eest ning kuidas leida sealt see, mis on sinu jaoks tõesti tähtis ja oluline," lisas ta ja nentis, et ilmselt on see ka küllalt instinktipõhine, kuid tema sõnul on siiski inimeste tarbimisharjumused väga valed. "Mine poodi ja vaata inimeste ostukorvi, kas nad tõesti söövad selle kõik ära, pane raadio käima ja kuula, kas nad tõesti kuulavad selle kõik ära."

"Lapsi tuleks õpetada, kuidas jääda ellu selles julmas maailmas, kus sind ei tapa enam mõõgad, vibunooled ja mõõkhambulised tiigrid, vaid sind tapab toit Selveri letilt ja meedia," tõi Kersna välja.