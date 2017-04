Jaan Elgula Kukerpillide õppereisist: alles nüüd sain aru, kui suur on Ameerika

Jaan Elgula, kes tegi kaasa kolm nädalat kestnud Kukerpillide õppereisi Ameerikas, selgitas "Ringvaates", et reisijuht David O'Brock viis bändi sellele rännakule, kuna Kukerpillid on tema sõnul juba nelikümmend aastat Eestis cajun-muusikat teinud, kuid polnud siiani selle muusikažanri sünnimaal käinud.

"Kolme nädala jooksul käisime me läbi viis osariiki ning Toomas Kõrvits nägi lõpuks, kuidas kohalikud mehed seda muusikat mängivad," sõnas Elgula ja lisas, et Ameerikas sai selgeks, et cajun-muusikat on ka Eestis kõik need aastad siiski õigesti tehtud.

Elgula tõi välja, et kolm nädalat kestnud reisi jooksul sõitsid nad läbi 4475,5 kilomeetrit ning istusid autos koguni 72 tundi.

1. aprillil täitus aga Kukerpillide 45. sünnipäev ning seda tähistasid nad San Franciscos, kus olid kohalikud eestlased teinud bändile ka uhke tordi. "Sünnipäeva puhul me laulsime ning rahvas laulis kõvasti kaasa, vägev pidu oli."

"Kõik ei armasta Ameerikas kantrit, pigem on see ainult lõunapool, põhjapoole sõites kuulatakse ikka rohkem hip-hopi," tõi Jaan Elgula välja ja lisas, et alles nüüd ta sai aru, kui suur maa on Ameerika.

