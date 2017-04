"Ringvaade" testis Tallinna lennujaama kehaskannerit

Lennundusjulgestuse juht Tarvi Pihlakas ütles "Ringvaates", et värske kehaskanneri põhieesmärk on avastada keelatud esemeid inimese kehal. "Täna on Tallinna lennujaamas selline kehaskanner, mis ei näita inimese keha ega, ta ei näita tegelikult ära ka inimese sugu," sõnas Pihlakas ja kinnitas, et tänu spetsiaalsele filtrile on näha kriipsujuku, mille peal on näidatud kohad, kus võivad keelatud esemed olla.

"Kehaskanner avastada lõhkekehasid, mis ei sisalda mingisuguseid metallesemeid," selgitas Pihlakas ja tõi näite, et samuti on paljudel reisijatel proteesid, mille puhul metallidetektor võib alarmi anda. "Kehaskanner näitab, et see metall ei ole mitte inimese keha peal, vaid see on protees."

Kui reisija aga ei soovi kehaskannerit läbida, siis ta ei pea seda tegema - sellisel juhul tehakse talle käsitsi läbivaatus eraldi ruumis.