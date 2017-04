Kalmer Tennosaar solvus Kersna nalja peale: ta ei andestanud mulle elu lõpuni

"Me saime väga hästi läbi, mõlemad Lõuna-Eesti poisid. Aga üheks sünnipäevaks ma tegin sellise loo, mis on pea 20 minutit pikk, kus ma lõikasin tema erinevatest lauludest välja lõigud, tollal lintmakiga. See oli päris suur töö ja minu arvates päris hea lugu sai, aga Kalmer solvus selle peale. Solvus tõsiselt ja ta ei andnud tegelikult elu lõpuni mulle andeks, millest mul on väga kahju," meenutas Kersna Vikerraadio eetris.

Kersna selgitas, et nad olid Tennosaarega Eesti Televisioonis toakaaslased ja on väga tänulik koos veedetud aastate eest. "Kalmer, kui sa seal kuskil pilveserva peal jalgu kõlgutad, siis palun väga-väga vabandust. Ma ei saanud seda tegemata jätta, sest see oli minu arust nii teistmoodi, nii naljakas ja nii hea. Ma ei saanud seda tegemata jätta, aga võib-olla oleks pidanud," rääkis Kersna naljaklipist.

Kersna lisas, et Vikerraadiosse tööle minnes oli ta noor mees, kes tahtis asju teisiti teha. "Me olime noored vihased mehed, me tahtsime teha

teistmoodi. Senimaani oli hommik jube lahkne, seda juhtisid diktorid, kes ütlesid korrektselt kella ja käitusid hästi viisakalt. Me olime poisid

maalt, meil ei olnud midagi kaotada ja hakkasime tegema teistsuguseid saateid," rääkis Kersna, kuidas tema Eesti raadiomaastiku hommikuvööndit muutis.