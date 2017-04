Eesti kultuuripäevadel New Yorgis esinevad tuntud muusikud ja näitlejad

New Yorgis toimuvad homsest Eesti kultuuripäevad, kus esineb WAF koor koos Ott Leplandi, Tanja Mihhailova, Liis Lemsalu, Kaire Vilgatsi ning energilise La La Ladies'iga.

Viie päeva jooksul annavad WAF koor ja erinevad solistid kokku neli kontserti. WAF koori esituses jõuavad esmakordselt publiku ette lood Eesti-teemalisest muusikalist "The Innocence". Muusikal, mis räägib kahe lapse elust läbi 40 aasta, kahe maailmasõja ning kolme kontinendi, on kirjutatud eestlase Alari Koeli ning Ameerika Broadway helilooja David Austini koostöös.

"Oleme muusikali kooriosad kirjutanud spetsiaalselt WAF koorile, et neid esitada Eesti kultuuripäevadel New Yorgis," selgitas muusikali helilooja David Austin.

Austini sõnul on ääretu rõõm Ameerikale "The Innocence’i" esmakordselt tutvustada. "Viimasel kahel aastal oleme kogu oma hinge sellesse muusikali pühendanud ning koostöö WAF-ga on olnud selline, mida paljud loodaksid kogeda," lisas David Austin.

Eesti kultuuripäevad New Yorgis toimuvad 5.-9. aprillil 2017. Kultuuripäevade raames saab lisaks WAF koori, Ott Leplandi ja Tanja Mihhailova ning La La Ladies’i kontsertidele näha linnateatri etendust "Kes kardab Virginia Woolfi", kuulata Heie Treieri, Priit Vesilinnu, Hannes Astoki, Piret Raua ning Kätlin Vainola loenguid ning vaadata filme "Räägitakse, et tomatid armastavad rokkmuusikat" ja "Ameerika Suvi".