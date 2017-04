Hurts esineb taas Õllesummeril

Hurts ehk Theo Hutchcraft ja Adam Anderson jõudsid laiema publikuni loo "Wonderful Life" kaudu, mis levis YouTube'is kulutulena. Suure edu saavutasid ka bändi järgmised singlid ning kui Hurts andis 2010. aastal välja oma debüütalbumi "Happiness", tõusis bänd edetabelite tippu. Alates 2009. aastast on nad oma muusikalisel karjääriredelil aina ülespoole roninud ning jätkavad seda teekonda.

Kohalike elektrooniliste helidega juhatab Hurtsi sisse duo Púr Múdd. "Hurts on meie bändile olnud väga suureks inspiratsiooniks ning eeskujuks. Meil on suur au neid soojendada ning juba ootame, et saaksime Õllesummeri festivali laval vägeva show teha," ütlesid Eesti muusikud.

Hurts saabub Tallinna kuuendat korda. Oma esimese kontserdi Eestis andis bänd 2011. aastal.

Aastal 2014 toimus Õllesummeri festivalil Hurtsi kontsert täismajale ning sel suvel plaanitakse laulukaare alune täita.

Hurtsil on välja tulnud kolm stuudioalbumit: "Happiness", "Exile" ja "Surrender", mis on kõik edetabelite tipud vallutanud. Alates 2010. aastast, mil Hurts sisenes Suurbritannia albumitabelisse, on bändi albumeid müüdud enam kui 1,2 miljonit, singleid enam kui kolm miljonit ning väljamüüdud tuuridele enam kui veerand miljonit piletit.

Hurts on teinud koostööd ka mitmete maailmakuulsate muusikutega. Esimeselt albumilt pärit singlil "Devotion" teeb kaasa Austraalia lauljatar Kylie Minogue ja teiselt albumilt pärit loos "Help" saadab mehi klaveriga Elton John. Lisaks on Theo ja Adami lugudele omapoolse nägemuse andnud muusikaprodutsent Calvin Harris.

Kolmapäeval, 5. juulil esineb Õllesummer Festivalil Briti rokkbänd Kasabian, kes on sel suvel aprillis ilmuva uue plaadi tuules peaesineja nimekatel festivalidel ning avaldas äsja tantsulise singli "You’re in Love with a Psycho". Neljapäeval, 6. juulil astub lavale Venemaa Rihannaks nimetatud popstaar Ёlka.

Lisaks välisesinejatele astuvad lavale enamik tuntud Eesti artiste, kokku kaheksal laval. 24. korda toimuv Õllesummer Festival leiab aset 5.-8. juulil Tallinna lauluväljakul.