Galerii: Vikerraadio tähistas pidulikult sünnipäeva

Vikerraadio alustas 3. aprillil 1967 Eesti Raadio II programmina.

Informatiivne ja uusi teadmisi pakkuv programm on säilitanud meelelahutusele suunatud Eesti raadiomaastikul liidrikoha. Juba üle kümne aasta on Vikerraadio Eesti kuulatuim raadiojaam. Välismaal elavatele eestlastele on Vikerraadio oluline ühendus kodumaaga.

Vikerraadiol on ligi 300 000 kuulajat nädalas, nendest suur osa kuulab Vikerraadiot iga päev. Vikerraadio on eelistatud kõrgharidusega kuulajate hulgas. Üha enam kuulatakse Vikerraadio saateid veebilehe või mobiilirakenduse kaudu. Kõige populaarsem saade, mida on aastate jooksul järelkuulatud juba pea 2,5 miljonit korda, on "Õhtujutt". Ka ajaloosarja "Müstiline Venemaa" on järelkuulatud üle kahe miljoni korra. 2017. aasta jaanuaris läbi viidud ERRi rahulolu-uuringust selgus, et 86 protsenti Vikerraadiot hinnanutest on sellega rahul või väga rahul.

Vikerraadio kanalil on sündinud veel tänagi populaarsed "Järjejutt" ja "Mnemoturniir" ning viimase aastakümne menusaated "Rahva teenrid", "Müstiline Venemaa", "Kuula rändajat", Eesti lugu", "Aja jälg kivis" jpt. Algusaja raadiohäältest on siiani eetris Helgi Erilaid ja Anne Erm.