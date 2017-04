DJ Bobo toob sügisel Tallinna kontserdituuri "Mystorial"

DJ Bobo alias Rene Baumann on müünud üle 15 miljoni albumi, olnud lugematutel kordadel muusikaedetabelite tipus ja teeninud kümneid muusikaauhindu üle maailma. Tema varajast loomingut iseloomustavad palmid, lahtised autod ja mõnusad suvised rütmid. Muusikataevasse on DJ Bobo ennast viinud lauludega "Somebody Dance with Me", "Everybody", "Freedom" ja "Keep on Dancing". Viimastel aastatel on muusik toonud lavale visuaalselt efektsed ja saladuslikud kontserdietendused, mille vastukaja on fännide ja kriitikute poolt ülimalt positiivne.

Kontserdituur "Mystorial" toob Saku Suurhalli lavale kümned tantsu- ja laulunumbrid efektsetes kostüümides esinejatega, keda toetab põnev videolahendus ja võimas pürotehnikashow. DJ Bobo ise on septembris Tallinna jõudvast etteastest väga elevil. "Selle juubelituuriga tahame me inimestele väga palju anda. "Mystoriali" külalised saavad osa hämmastavast ja põnevast ajarännakust, mis jääb nende mälestustesse pikaks ajaks," lubas artist. DJ Bobo loodud liveshow on täis üllatusi ja meelelahutust, mis sobilik kogu perele. Lisaks uutele lauludele saab kontserdil kuulda kindlasti ka tema armastatud vanu hitte.

DJ Bobo Mystorial Tour toimub Tallinnas, Saku Suurhallis 30. septembril.