Juhan Paadam esitleb homme raamatut Eurovisioonist

Raamatus on kirjeldatud nii lauluvõistlust 2002. aastal kui ka inimesi selle ümber.

"See osa Eesti Eurovisioni ajaloost, millest raamat räägib, on monument, mis pole tehtud käega, vaid Juhan Paadami ja tema tiimikaaslaste vaimujõuga, ning see on meie kõigi meelt tublisti lahutanud," ütles Priit Hõbemägi.

Eurovisiooni fännid ja teleajaloohuvilised on oodatud raamatuesitlusele 5. aprillil kell 18.00 Solarise Apollos.